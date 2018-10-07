Назарбаев: Казахстанские учителя - самые патриотичные и умные

7 октября в стране отмечают День учителя.

Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан поздравил с профессиональным праздником учителей и опубликовал архивное видео, в котором Нурсултан Назарбаев обращается к казахстанским учителям, сообщает Zakon.kz.

«Считаю, что учителя наши - самые патриотичные, самые умные, ну и самые критичные, поскольку образованные люди. И самые патриотичные потому, что неся на своих плечах все тяготы, трудности, все, что переживает народ, вы продолжали учить наших детей благородству, патриотизму, человечности, то есть вечным человеческим ценностям. За это мы все благодарны. Мы все вышли из рук учителя. Мы все когда-то хотели сделать учителю своему нечто приятное. Всегда это было нашей мечтой», - сказал глава государства на встрече с учителями Казахстана в 2001 году.

С 1965 года в Казахстане День учителя отмечают в первое воскресенье октября.

В Послании народу Казахстана от 2018 года Глава государства поручил разработать и принять в следующем году Закон «О статусе педагога».

«Документ должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций», - заявил Нурсултан Назарбаев.

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