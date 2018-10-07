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Хабиб Нурмагомедов сокрушил Конора Макгрегора

В четвертом раунде Нурмагомедов перевел борьбу на настил и болевым приемом одержал победу над ирландским бойцом.

Фото : rt.com7 октября 2018, 06:00

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландского экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщает Zakon.kz.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 229 прошел 7 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.


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