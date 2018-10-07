Спускаемый аппарат "Союз МС-08" доставили из Казахстана в Москву

Капсула поступит в распоряжение специалистов РКК "Энергия".

Фото : Журнал "Все о Космосе"

Военно-транспортный самолет доставил спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-08», совершивший посадку в Казахстане 4 октября, из Джезказгана в Москву, сообщает ТАСС.

"Самолет ЦВО доставил капсулу "Союза" в Москву с дозаправкой и прохождением таможенных процедур на авиабазе Упрун в Челябинской области. В столице капсула поступит в распоряжение специалистов РКК "Энергия", - сккзали в пресс-службе.

Спускаемый аппарат "Союза" совершил посадку в 14:45 мск четверга. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

На МКС продолжит работу экипаж в составе космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева и астронавтов из США и Германии Серены Ауньон и Александера Герста. Уже 11 октября с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-10" на орбиту стартует следующая экспедиция в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.

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