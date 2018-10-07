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Макгрегор: Жду реванша c Нурмагомедовым

Хороший бой! - считает ирландец.

Фото : Complex7 октября 2018, 16:15

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор после поражения в титульном бою UFC от россиянина Хабиба Нурмагомедова заявил, что готов к матчу-реваншу, сообщает Zakon.kz.

"Хороший бой. Жду матч-реванш", — написал у себя в Twitter Макгрегор.


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