Макгрегор: Жду реванша c Нурмагомедовым
Хороший бой! - считает ирландец.
Фото : Complex7 октября 2018, 16:15
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор после поражения в титульном бою UFC от россиянина Хабиба Нурмагомедова заявил, что готов к матчу-реваншу, сообщает Zakon.kz.
"Хороший бой. Жду матч-реванш", — написал у себя в Twitter Макгрегор.
Good knock. Looking forward to the rematch.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.
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