Макгрегор: Жду реванша c Нурмагомедовым

Хороший бой! - считает ирландец.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор после поражения в титульном бою UFC от россиянина Хабиба Нурмагомедова заявил, что готов к матчу-реваншу, сообщает Zakon.kz.

"Хороший бой. Жду матч-реванш", — написал у себя в Twitter Макгрегор.

Good knock. Looking forward to the rematch. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.

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