Казахстанец вырастил гигантскую тыкву

Плод растения достиг таких внушительных размеров, что на нем может сидеть несколько маленьких детей.

Удивительный урожай вырос на одном из приусадебных участков в районе Бабкиной мельницы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

Садовод Вячеслав Камчатный признается, что прежде ему не удавалось получить такие огромные плоды.

- Тыква просто нереальных размеров, я не ожидал ничего подобного! Растил ее как обычно, из простых семян, только удобрял органическими веществами и поливал, - рассказывает Вячеслав Геннадьевич. - Она пока еще на грядке, все близкие и знакомые в шоке от такой тыквы, особенно когда видят фото, где ребенок сидит на ней.

Ширина диковинного плода 65 сантиметров, ширина – 80, высота – 40. Вячеслав Камчатный говорит, что надеется в следующем году снова вырастить такую же и уже приберег для нее семена. Нынешний урожай садовод хочет представить на тыквенный фестиваль, после этого тыкву придется скормить животным, потому что такой огромный плод просто негде хранить.

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