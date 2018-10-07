Казахстанец вырастил гигантскую тыкву
Плод растения достиг таких внушительных размеров, что на нем может сидеть несколько маленьких детей.
Фото : ustinka.kz7 октября 2018, 16:53
Удивительный урожай вырос на одном из приусадебных участков в районе Бабкиной мельницы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.
Садовод Вячеслав Камчатный признается, что прежде ему не удавалось получить такие огромные плоды.
- Тыква просто нереальных размеров, я не ожидал ничего подобного! Растил ее как обычно, из простых семян, только удобрял органическими веществами и поливал, - рассказывает Вячеслав Геннадьевич. - Она пока еще на грядке, все близкие и знакомые в шоке от такой тыквы, особенно когда видят фото, где ребенок сидит на ней.
Ширина диковинного плода 65 сантиметров, ширина – 80, высота – 40. Вячеслав Камчатный говорит, что надеется в следующем году снова вырастить такую же и уже приберег для нее семена. Нынешний урожай садовод хочет представить на тыквенный фестиваль, после этого тыкву придется скормить животным, потому что такой огромный плод просто негде хранить.
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