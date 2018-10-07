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Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Алматы

Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье днем в Алматы - один не уступил дорогу, второй - не успел затормозить. В результате - обе машины "всмятку".

Фото : sputniknews.kz7 октября 2018, 16:58

Легковой автомобиль Hyundai перевернулся на крышу после столкновения с автомашиной Subaru в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Авария произошла на пересечении улиц Джангильдина – Ашимова.

Водитель автомобиля Hyundai не заметил или проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток.

В это время по улице Ашимова двигался автомобиль Subaru, водитель которого не успел затормозить и на полной скорости врезался в Hyundai.

От удара Hyundai перевернулся на крышу. Пассажир, находившийся в салоне, пострадал и госпитализирован в больницу.


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