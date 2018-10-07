Нурсултан Назарбаев поздравил Путина по телефону
Казахстанский лидер не раз тепло отзывался о взаимоотношениях с президентом РФ.
Фото : Today.kz7 октября 2018, 17:13
Нурсултан Назарбаев поздравил главу России Владимира Путина с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана лично позвонил своему коллеге, пишет сайт Кремля.
Как отметили в пресс-службе, в адрес Путина "поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций".
Казахстанский лидер не раз тепло отзывался о взаимоотношениях с Владимиром Путиным.
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