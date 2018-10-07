В республике построят 4600 километров автодорог

Представители автопарков говорят, что дороги в крупных городах уже сейчас не хуже, чем в Европе.

До 2020 года в республике построят 4600 километров современных автодорог. Такую задачу поставил Президент перед Правительством, сообщает "Хабар 24".

Одновременно необходимо развивать региональную и городскую инфраструктуру. Для этого в текущем году увеличено финансирование строительства дорог местного значения до 150 миллиардов тенге. Представители автопарков говорят, что дороги в крупных городах уже сейчас не хуже, чем в Европе. Автобусные парки почти полностью обновлены и теперь главная задача – работать над повышением качества обслуживания пассажиров.

- В Послании Президента указывалось большое внимание улучшению уровня жизни людей. Общественный транспорт в основном обслуживает льготную категорию пассажиров – это студенты, школьники, пенсионеры. С этого года выделяются огромные субсидии для пассажирского транспорта. И вы видите, уже почти 85-90% автобусов в Алматы новые. Поэтому сейчас мы очень воодушевлены и будем с утроенной энергией работать в дальнейшем, - говорит директор автопарка Бекежан Тыныштыкбай.

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