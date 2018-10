Американский боец назвал Макгрегора "трусливым ирландцем"

Американский боец Эл Яквинта поддержал российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который устроил массовую драку после победы над ирландцем Конором МакГрегором, сообщает Vesti.kz.



Поединок на UFC 229 в Лас-Вегасе завершился в четвертом раунде, когда Нурмагмедов провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.

После поединка россиянин выскочил за пределы октагона и спровоцировал массовую драку.

За пределами октагона Нурмагомедов атаковал Диллона Дэниса - друга и спарринг-партнера МакГрегора. Из-за инцидента россиянину "заморозили" гонорар.



Конфликт между командами Нурмагомедова и МакГрегора разгорелся в апреле. Тогда россиянин в отеле атаковал соотечественника Артема Лобова, который дружит и спаррингует с ирландцем. На это МакГрегор ответил нападением на автобус с участниками UFC 223, где сидел и Нурмагомедов.



На UFC 223 Нурмагомедов завоевал чемпионский титул, победив решением как раз Яквинту. Изначально россиянин должен был биться с Тони Фергюсоном, он получил травму, а вышедший ему на замену Макс Холлоуэй не смог получить разрешение от врачей на бой из-за сложной весогонки.

Pussy Irish guy attacked a bus with innocent women on it, him and his pussy Dillon daniscorner deserve it all... justice baby!!!