Полиция арестовала женщину, державшую в грузовике 46 кошек

Прежде чем арестовать женщину, стражи порядка попытались убедить её достать питомцев из машины.

Полицейские округа Паско, Флорида, обнаружили в грузовике 61-летней Карен Тутл-Куннманн почти полсотни кошек и собаку. После ареста их хозяйка заявила, что это временная мера и с животными всё будет в порядке, сообщает Life.ru.

В полицию обратилась соседка Карен Севим Клайн, которая увидела, как женщина набивает кузов грузовика клетками с животными. Она попыталась убедить соседку не издеваться над питомцами, но та проигнорировала просьбу.

Карен Тутл-Куннманн объяснила соседке, что переезжает в Мичиган и с животными всё будет в порядке. То же самое она сказала и приехавшим на вызов Севим полицейским. Прежде чем арестовать женщину, стражи порядка попытались убедить её достать питомцев из машины, но та продолжала упорствовать. В результате полиции пришлось брать дело в свои руки.

Теперь Карен предъявлено обвинение по 47 пунктам жестокого обращения с животными. Все её питомцы спасены и находятся в стабильном состоянии. А соседи новоявленной преступницы до сих пор не могут понять, что на неё нашло.

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