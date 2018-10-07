Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полиция арестовала женщину, державшую в грузовике 46 кошек

Прежде чем арестовать женщину, стражи порядка попытались убедить её достать питомцев из машины.

Фото : life.ru7 октября 2018, 19:18

Полицейские округа Паско, Флорида, обнаружили в грузовике 61-летней Карен Тутл-Куннманн почти полсотни кошек и собаку. После ареста их хозяйка заявила, что это временная мера и с животными всё будет в порядке, сообщает Life.ru.

В полицию обратилась соседка Карен Севим Клайн, которая увидела, как женщина набивает кузов грузовика клетками с животными. Она попыталась убедить соседку не издеваться над питомцами, но та проигнорировала просьбу.

Карен Тутл-Куннманн объяснила соседке, что переезжает в Мичиган и с животными всё будет в порядке. То же самое она сказала и приехавшим на вызов Севим полицейским. Прежде чем арестовать женщину, стражи порядка попытались убедить её достать питомцев из машины, но та продолжала упорствовать. В результате полиции пришлось брать дело в свои руки.

Теперь Карен предъявлено обвинение по 47 пунктам жестокого обращения с животными. Все её питомцы спасены и находятся в стабильном состоянии. А соседи новоявленной преступницы до сих пор не могут понять, что на неё нашло.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты