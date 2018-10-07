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Токаев: Выставки и форумы не решают проблемы туризма

Для превращения туризма в доходную отрасль экономики необходимо провести комплексную, содержательную работу по развитию инфраструктуры, - говорит спикер Сената.

Фото : Хабар 247 октября 2018, 19:31

Выставки и форумы не решают проблем туризма в Казахстане, заявил спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

"Для превращения туризма в доходную отрасль экономики необходимо провести комплексную, содержательную работу по развитию инфраструктуры. Примеров за рубежом много. Выставки-презентации, форумы, буклеты - не решение проблемы", - пишет сенатор на своей странице в Twitter.

В своем Послании народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев поручил усилить работу по развитию транспортно-логистического и других секторов услуг.


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