Токаев: Выставки и форумы не решают проблемы туризма
Для превращения туризма в доходную отрасль экономики необходимо провести комплексную, содержательную работу по развитию инфраструктуры, - говорит спикер Сената.
Фото : Хабар 247 октября 2018, 19:31
Выставки и форумы не решают проблем туризма в Казахстане, заявил спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
"Для превращения туризма в доходную отрасль экономики необходимо провести комплексную, содержательную работу по развитию инфраструктуры. Примеров за рубежом много. Выставки-презентации, форумы, буклеты - не решение проблемы", - пишет сенатор на своей странице в Twitter.
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 7 октября 2018 г.
В своем Послании народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев поручил усилить работу по развитию транспортно-логистического и других секторов услуг.
"Также необходимо усилить работу по развитию транспортно-логистического и других секторов услуг. Особое внимание следует уделить развитию въездного и внутреннего туризма для использования нашего богатого природного и культурного потенциала. Правительству следует в сжатые сроки принять отраслевую госпрограмму", - говорится в Послании Главы государства.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4940442-e0f2442b2e75e222a3813c43f2a6701b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...