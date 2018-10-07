Токаев: Выставки и форумы не решают проблемы туризма

Для превращения туризма в доходную отрасль экономики необходимо провести комплексную, содержательную работу по развитию инфраструктуры, - говорит спикер Сената.

Фото : Хабар 24

Выставки и форумы не решают проблем туризма в Казахстане, заявил спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz. "Для превращения туризма в доходную отрасль экономики необходимо провести комплексную, содержательную работу по развитию инфраструктуры. Примеров за рубежом много. Выставки-презентации, форумы, буклеты - не решение проблемы", - пишет сенатор на своей странице в Twitter. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 7 октября 2018 г. В своем Послании народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев поручил усилить работу по развитию транспортно-логистического и других секторов услуг. "Также необходимо усилить работу по развитию транспортно-логистического и других секторов услуг. Особое внимание следует уделить развитию въездного и внутреннего туризма для использования нашего богатого природного и культурного потенциала. Правительству следует в сжатые сроки принять отраслевую госпрограмму", - говорится в Послании Главы государства.

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