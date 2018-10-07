"Барыс" разгромил братиславский "Слован"
Счет матча - 3:0.
Фото : hcbarys.kz7 октября 2018, 19:44
"Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ дома разгромил "Слован" из Братиславы, сообщает корреспондент СИА "SPORTINFORM".
Хозяева открыли счет на 18 минуте, когда отличился Шевченко. Во второй двадцатиминутке Михайлис и Волк закрепили преимущество астанчан. Итог – 3:0.
Напомним, что в предыдущем матче "барсы" уступили ЦСКА. 9 октября "Барыс" примет рижское "Динамо".
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