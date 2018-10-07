Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Барыс" разгромил братиславский "Слован"

Счет матча - 3:0.

Фото : hcbarys.kz7 октября 2018, 19:44

"Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ дома разгромил "Слован" из Братиславы, сообщает корреспондент СИА "SPORTINFORM".

Хозяева открыли счет на 18 минуте, когда отличился Шевченко. Во второй двадцатиминутке Михайлис и Волк закрепили преимущество астанчан. Итог – 3:0.

Напомним, что в предыдущем матче "барсы" уступили ЦСКА. 9 октября "Барыс" примет рижское "Динамо".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты