"Барыс" разгромил братиславский "Слован"

Счет матча - 3:0.

"Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ дома разгромил "Слован" из Братиславы, сообщает корреспондент СИА "SPORTINFORM".

Хозяева открыли счет на 18 минуте, когда отличился Шевченко. Во второй двадцатиминутке Михайлис и Волк закрепили преимущество астанчан. Итог – 3:0.

Напомним, что в предыдущем матче "барсы" уступили ЦСКА. 9 октября "Барыс" примет рижское "Динамо".

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