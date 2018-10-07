"Сарыарка" обыграла "Ермак"

Итог - 4:1.

В матче регулярного чемпионата ВХЛ в Караганде "Сарыарка" сыграла с "Ермаком", сообщает Sports.kz.

В первом периоде карагандинцы Исаак Валицкий и Айрат Зиазов дважды поразили ворота гостей. Во второй двадцатиминутке Артём Севанькаев из "Ермака" и Дмитрий Желнеровский из "Сарыарки" обменялись шайбами. В третьем отрезке игры Иван Фищенко их Караганды забросил шайбу ангарцам.

9 октября в Караганде «Сарыарка» сыграет с красноярским «Соколом».

"Сарыарка" — "Ермак" 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 — 11:45 Валицкий (Беляев, Фищенко). В равенстве

2:0 — 16:02 Зиазов (Метальников, Ломако). В равенстве

2:1 — 30:17 Севанькаев (Раенко). В равенстве

3:1 — 37:08 Желнеровский (Ряшенцев, Борисевич). В равенстве

4:1 — 58:40 Фищенко (Валицкий, Беляев). В равенстве

Вратари: Бояркин — Хомутов

Штраф: 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

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