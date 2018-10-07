Тайная личная жизнь Хабиба и семейная идиллия Конора

Кто ждет каждого из бойцов с ринга, кто будет встречать их дома и сильнее всех болеть за их победу?

О семье 30-летнего Хабиба Нурмагомедова известно ничтожно мало: женат, двое детей (мальчик и девочка), отец-тренер, как минимум ревностное отношение к религии. Среди фанатов дагестанского спортсмена обсуждать его семью считается моветоном, однако у людей, далеких от мусульманских обычаев, личность его жены вызывает неподдельный интерес.

На тему "Кто такая жена Хабиба?" существует множество кликбайтных роликов и фотошопленных фотографий, но все девушки, запечатленные на снимках с Нурмагомедовым, являются либо его фанатками, либо родственницами, либо… Ольгой Бузовой. Серьезно, сразу несколько западных изданий представили певицу и звезду "Дома-2" как благоверную Хабиба, попутно восхитившись ее красотой.

На самом же деле, имя избранницы главного дагестанца планеты охраняется тщательнее, чем секрет кавказского долголетия. Чуть ли не единственные опубликованные в общем доступе фотографии девушки — свадебные, где из открытых частей тела можно найти разве что руки, держащие букетик: согласно местной традиции, лицо невесты скрывается за плотной фатой, а всю торжественную церемонию она провела сидя во главе стола вместе с женихом. Кстати, второе фото стало настоящим мемом, благодаря шуточным комментариям типа "Найди жену на фото".

Госпожа Нурмагомедова, по признаниям самого Хабиба, не имеет своего бизнеса и не ходит по клубам и бутикам, несмотря на громкое имя и неплохие гонорары мужа. Она даже не посещает его бои — якобы по спортивным причинам. Ее жизнь целиком посвящена воспитанию детей и домашнему быту. Той же политики конфиденциальности боец придерживается в отношении своих детей — дочери и сына. По этой причине информации о его личной жизни, появляющейся в интернете, доверять весьма сложно. Единственное, в чем можно быть уверенным: у Хабиба всего одна жена. По крайне мере сейчас. О возможности жениться на четырех женщинах напомнил журналистам отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап в одном из интервью, рассказав, что у них в семье принято иметь минимум двух жен.

Поведение Хабиба в соцсетях, в отношении личного пространства и на пресс-конференциях перед главным боев в его карьере — все это последовательная риторика, основанная на непоколебимой вере и по крайней мере внешней вдумчивости и мудрости, которые Нурмагомедов пытается демонстрировать при любой ситуации (достаточно вспомнить нападение Конора на его автобус или провокации на пресс-конференции). Остается только гадать: филигранно отточенный ли это образ или таков Хабиб и в реальной жизни, вне пытливых объективов и каверзных вопросов.

Совсем иным, как по публичному поведению, так и в отношении своей семьи, предстает Конор Макгрегор. Эксцентричный и взбалмошный ирландец готов делать шоу всегда и везде. Стоит хотя бы взглянуть на его поведение на первой совместной с Хабибом пресс-конференции, чтобы понять: это прирожденный шоумен и настоящий плохой парень. Однако, раскрывая иногда подробности своей личной жизни или делясь семейными фото, Конор и сам раскрывается с другой стороны: как примерный семьянин и милейшей папаша. Да, в нагоняющих жути татухах и с брутальной бородой, да, весь в золоте, словно персонаж Брэда Пита из фильма "Большой куш", но видимо Конор все же человек — даже вроде бы с душой и сердцем.

Профессия водопроводчика, начинающийся алкоголизм и пособие по безработице в 180 долларов — вы можете не верить, но так выглядел послужной список Макгрегора 10 лет назад. Тогда же он познакомился со своей будущей любовью — красавицей Ди Девлин, познакомился, само собой, в ночном клубе. Она не испугалась нищеты и туманного будущего Конора и вскоре пара сыграла свадьбу. Вспоминая те годы, сам боец признается, что Ди по сути содержала их, так что теперь он отдает ей кармический должок. В 2017 году практически на юбилей их свадьбы Девлин преподнесла мужу главный подарок — сына. Уже во время боксерского поединка новоявленного папаши с Мэйвезером мама с малышом поддерживали Макгрегора у ринга.

Сейчас вторая половинка не только растит маленького Конора Джека и поддерживает мужа, но и занимается формированием семейного бюджета. Сам спортсмен шутит, что девушка постоянно рядом, потому что "собирает чеки" за транжирой-Конором. На самом деле, Ди наверняка обладает незаурядными способностями бухгалтера, раз управляется со всеми финансовыми потоками: помимо заработков с октагона, банковский счет Конора пополняется от контрактов с Bud Light, Reebok и Monster Energy. В этом году настоящий ирландец представил миру свое творение: виски Proper Twelve, производящийся на семейном заводе Erie Born Spirits. К слову, часть средств с продаж (5 долларов с каждой бутылки) Макгрегор перечисляет на благотворительность.

Еще одна интересная тема: как Девлин относится к весьма нецеломудренному медийному образу Конора? Звезда MMA, постоянный гость отвязных тусовок и вечеринок звезд различной величины, не особо переживает по поводу всплывающих в Сети компроматов. Не нужно быть частным детективом, чтобы обнаружить Конора в объятиях моделей и стриптизерш. Либо Ди напрочь лишена ревнивости, либо у нее очень крепкие нервы. Так или иначе, хочется верить, что у этой пары все будет хорошо: настолько киношной и красивой кажется их история любви.

Источник: SakhaDay

Все новости по теме читайте здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!