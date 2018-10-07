Спутник снял на видео разрушение города в Индонезии

Набрав стремительную скорость, грязевые потоки сметали на своем пути жилые здания и сооружения, автомобили и деревья.

Спутнику удалось заснять момент разрушения двух районов индонезийского города Палу — Балароа и Петобо — в результате землетрясения. Соответствующее видео опубликовал в Instagram глава по связям с общественностью Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, сообщает РИА Новости.

Стихийное бедствие вызвало разжижение грунта. Набрав стремительную скорость, грязевые потоки сметали на своем пути жилые здания и сооружения, автомобили и деревья.

Сообщается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 1763 погибших. Около пяти тысяч человек считаются пропавшими без вести.

Власти призвали объявить наиболее пострадавшие районы Палу массовыми захоронениями и прекратить поисковые работы, поскольку из-за большого количества тел спасатели могут заразиться такими заболеваниями, как тиф или холера.

Утром 28 сентября у побережья острова Сулавеси недалеко от города Палу произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,4, а также ряд афтершоков. Затем на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

В стране до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации.

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