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Житель ВКО для кражи разобрал стену чужого гаража

Начато досудебное расследование.

Фото : drive2.com7 октября 2018, 22:19

В поселке Шмелев Лог в полицию за помощью обратился владелец гараж, ставший жертвой кражи на 300 тысяч тенге, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Злоумышленник проник в гараж, разобрав стену. Из постройки исчезли запчасти на автомобили на общую сумму больше 300 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Им оказался 39-летний житель областного центра", - сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.

Начато досудебное расследование.


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