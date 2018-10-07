Двадцать человек погибли в жутком ДТП со свадебным лимузином

Жертвами стали не только люди находившиеся в свадебном кортеже, но и пешеходы.

Не менее 20 человек погибли в результате ДТП со свадебным лимузином в окрестностях Нью-Йорка, сообщает Life.ru.

По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением и машина упала с холма. При этом жертвами ДТП стали не только находившиеся в свадебном кортеже, но и пешеходы, которые оказались на пути лимузина.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Multiple fatalities in New York wedding limo crash pic.twitter.com/qYsIhUBanf — Fox News (@FoxNews) 7 октября 2018 г.

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