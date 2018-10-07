Костанайца нашли задушенным в автомобиле

Проводится досудебное расследование.

Во дворе дома по улице Кубеева в автомобиле марки Ford Transit было обнаружено тело мужчины, сообщает alau.kz.

Происшествие случилось в Костанае 22 сентября. Как сообщает издание, известно об этом стало только на днях.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый. Из обстоятельств дела следует, что в результате возникшего конфликта подозреваемый задушил потерпевшего", — сообщили в пресс-службе ДВД.

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