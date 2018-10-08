В Букингемском дворце раскрыли подробности предстоящей свадьбы принцессы

В свадебной церемонии по традиции будут задействованы королевская гвардия и военный оркестр.

Торт к свадьбе внучки королевы Великобритании принцессы Эжени и бизнесмена Джека Бруксбэнка будет изготовлен лондонским кондитером Софи Кэбот, на церемонии выступят музыканты королевского филармонического оркестра, сообщил Букингемский дворец, сообщает РИА Новости.

Принцесса Эжени и Бруксбэнк поженятся 12 октября в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Принцесса Эжени — младшая дочь сына королевы принца Эндрю. Ее жених в настоящее время является управляющим коктейльного бара и ночного клуба Mahiki в центре Лондона. Эжени и Бруксбэнк, которые встречаются уже семь лет, объявили о помолвке 22 января. Свадьба Эжени состоится спустя почти пять месяцев после свадьбы ее кузена принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, и в той же самой церкви.

"Архиепископ Йоркский Джон Сентаму написал специальную проповедь для церемонии бракосочетания… Также выступит декан Виндзора Дэвид Коннер. Во время церемонии будут играть музыканты королевского филармонического оркестра. Пара осталась очень довольна совместной работой с управляющим директором оркестра во время выбора аккомпанемента для службы, кроме того, герцог Йоркский (отец невесты) является покровителем коллектива", — говорится в полученном РИА Новости заявлении дворца.

На церемонии выступит также итальянский певец Андреа Бочелли, как ожидается, он исполнит два произведения.

В свадебной церемонии по традиции будут задействованы королевская гвардия и военный оркестр. Почетный караул на ступенях часовни будет составлен из военных гренадерского гвардейского полка, в котором в звании полковника служит отец невесты.

"Принцесса Эжени и Бруксбэнк попросили сделать свадебный торт лондонского кондитера Софи Кэбот. Шоколадный торт с бисквитом красного цвета будет традиционным, но с современным акцентом. Он будет совмещать богатые цвета осени, торт будет покрыт выполненными из сахара элементами, в том числе в виде плюща", — говорится в заявлении.

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