Турсынбаева стала второй на Finlandia Trophy

В сумме спортсменка набрала 200,74 балла.

В Эспоо (Финляндия) проходит турнир серии "челленджер" Finlandia Trophy, сообщает Sports.kz.

Российская фигуристка чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева по сумме двух программ опередила ставшую второй Элизабет Турсынбаеву из Казахстана на 2,11 балла.

На третье место, благодаря успешному прокату произвольной программы, поднялась финка Вивека Линдфорс.

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