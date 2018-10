Пропавший президент Интерпола подал в отставку

Его прошение принято, исполняющим обязанности президента назначен гражданин Южной Кореи Ким Ёнг Янг, сообщает Life.ru.

Задержанный в Китае по подозрению в нарушении закона президент Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку. Об этом сообщается на личной странице международной полиции в "Твиттере".

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39