Пропавший президент Интерпола подал в отставку

Нового президента выберут в Дубае в ноябре на Генеральной Ассамблее.

Его прошение принято, исполняющим обязанности президента назначен гражданин Южной Кореи Ким Ёнг Янг, сообщает Life.ru.

Задержанный в Китае по подозрению в нарушении закона президент Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку. Об этом сообщается на личной странице международной полиции в "Твиттере".

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 октября 2018 г.

— Сегодня, 7 октября, Генеральный секретариат Интерпола в Лионе, Франция, получил прошение об отставке от господина Мэна Хунвэя с поста президента Интерпола, оно вступает в силу немедленно, — говорится в заявлении.

Исполняющим обязанности президента назначен гражданин Южной Кореи Ким Ёнг Янг. Нового президента выберут в Дубае в ноябре на Генеральной Ассамблее.

Напомним, сегодня власти Китая впервые официально прокомментировали задержание президента Интерпола, который пропал во время визита на родину. Там заявили, что проводят проверку в отношении президента Мэна Хунвэя в связи с нарушением закона.

Сегодня же сообщалось, что глава Интерпола перед исчезновением прислал жене странное фото.

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