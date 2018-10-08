Грузовик Ани Лорак попал в смертельное ДТП

Авария произошла на трассе в Татарстане.

Сегодня днем грузовик, перевозивший концертное оборудование Ани Лорак, стал участником смертельного ДТП, пишет 7days.ru.

Авария произошла на трассе в Татарстане.

По сообщениям очевидцев, в КамАЗ с изображением исполнительницы на большой скорости «влетел» автомобиль марки Toyota Сamry. Водитель легковушки, судя по всему, потерявший управление, скончался от полученных травм на месте. О состоянии водителя большегруза информации в СМИ нет. Следственной группе предстоит установить виновника ДТП.

Лорак страшную аварию комментировать не стала. Сейчас в самом разгаре её гастрольный тур DIVA: сегодня она выступает в Челябинске, а на следующий день она даст концерт в Екатеринбурге. Затем она выступит перед зрителями в Тюмени, Омске и Барнауле.

Днем ранее в прессе обсуждалась тема развода Ани. Ряд СМИ сообщил, что исполнительница подала документы на развод с мужем — Муратом Налчаджиоглу. Буквально вчера Лорак отправила своему нотариусу письмо, которое в СМИ расценивают, как подтверждение информации о расторжении брака исполнительницы. В нем певица уведомила о невозможности проведения сделок по недвижимости якобы по причине оформления развода. Ани и её представитель эту информацию не комментируют.

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