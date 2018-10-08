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Встреча Трампа с Ким Чен Ыном пройдет в очень скором времени

Северокорейский лидер также выразил удовлетворенность продуктивными переговорами с Помпео.

Фото : © AFP 2018 / Anthony Wallace, pool8 октября 2018, 06:52

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил надежду на прогресс на следующем саммите с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео 7 октября посетил КНДР и провел очередную встречу с лидером страны Ким Чен Ыном. Как сообщалось ранее, главной целью визита была подготовка второго саммита США-КНДР. Предвосхищая исход переговоров, президент США Дональд Трамп уже объявил: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени". Стороны обсудили предстоящий второй саммит между президентом США и лидером КНДР и уточнили "варианты места и даты проведения следующего саммита".

"Верховный лидер выразил свои желание и убежденность в том, что на втором запланированном саммите КНДР и США обязательно будет достигнут большой прогресс в решении вопросов, в которых крайне заинтересован весь мир, и в достижении цели, представленной на последних переговорах", — говорится в сообщении агентства ЦТАК.

Северокорейский лидер также выразил удовлетворенность продуктивными переговорами с Помпео.

Визит Помпео в Пхеньян должен был состояться еще в августе, но был отменен из-за отсутствия значимого прогресса в выполнении договоренностей, достигнутых на первом саммите США и КНДР в Сингапуре, который состоялся 12 июня. США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.


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