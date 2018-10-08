Президента Бразилии изберут во втором туре

Второй тур пройдет спустя три недели, 28 октября.

Во втором туре выборов президента Бразилии встретятся ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, заявила на пресс-конференции президент высшего избирательного суда Роза Вебер, пишет РИА Новости.

В воскресенье никто из претендентов на пост главы государства не получил 50% плюс один голос, необходимых для победы в первом туре.

Подсчет голосов завершается, по его итогам Болсонару набрал 46%, Аддад — 28%.

Второй тур пройдет спустя три недели, 28 октября.

Заявления кандидатов

Болсонару заявил, что продолжит мобилизацию своих сторонников, чтобы выиграть и второй тур.

"На нас лежит ответственность, чтобы показать, что мы способны. У нас есть эта ответственность. Мы не хотим отдавать наше наследство, наследство нашей страны. Мы должны поменять судьбу новых поколений и всех вас, кто был со мной сегодня", — сказал он по видеосвязи.

Восстанавливающийся после нападения с ножом в начале сентября, Болсонару по рекомендации врачей пока нечасто появляется перед своими сторонниками.

По мнению Аддада, демократия в Бразилии сталкивается с серьёзными рисками. Кандидат призвал объединиться в преддверии второго тура.

"Результаты первого тура — это определённый вызов в том смысле, что они показывают риски, с которыми сталкивается демократия в Бразилии. Возможность выйти во второй тур — это возможность для нас рассудительно ей воспользоваться. Мы хотим объединить демократов Бразилии, мы хотим объединить людей, которые думают о самых бедных слоях населения. Мы хотим такой проект для Бразилии, который был бы демократичным, при этом которой бы постоянно искал социальной справедливости", — отметил он.

Занявший третье место с 12,5% голосов кандидат от Демократической рабочей партии Сиру Гомес заявил, что продолжит бороться против фашизма и в защиту демократии.

"Мой настрой — продолжить делать то, что я делал всю жизнь — бороться за демократию и против фашизма", — сказал он.

В воскресенье в Бразилии прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента, губернаторов и парламентариев.

Бразилия — самая крупная страна в Южной Америке, обладающая самым большим среди стран континента экономическим потенциалом и мощной ресурсной базой.

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