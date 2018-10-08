Нигматулин провел переговоры с Володиным

В этом году в работе форума принимают участие порядка 40 стран и 5 международных организаций.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках участия в Третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии встретился со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Представительный форум, основная тема которого "Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии" начал сегодня свою работу в Анталье (Турция).

Акцентировав внимание на эффективности и востребованности данной диалоговой площадки, собеседники отметили, что с каждым новым заседанием увеличивается количество участников и расширяется география представительства стран.

В этом году в работе форума принимают участие порядка 40 стран и 5 международных организаций.

"Говоря о взаимоотношениях Казахстана и России, Нурлан Нигматулин подчеркнул стратегический характер отношений между двумя странами, основанных на дружбе и активном взаимодействии Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента России Владимира Путина. По словам спикера Мажилиса, это задает динамику работы парламентариев, которые готовы оказывать законодательную поддержку договоренностям глав двух государств", - сказано в сообщении.

Нурлан Нигматулин и Вячеслав Володин акцентировали внимание на актуальности темы, вынесенной на Третье совещание спикеров парламентов стран Евразии. Казахстан и Россия находятся в едином экономическом пространстве.

Отмечена также и важность вопросов экологии и охраны окружающей среды.

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