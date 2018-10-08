Общегородская сейсмотренировка по сигналу "Внимание всем" пройдет в Алматы

Жителей и гостей города Алматы просят отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие.

9 октября в 10.00 в Алматы состоится общегородская сейсмотренировка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"Первым этапом сейсмотренировки будет оповещение населения с подачей единого сигнала «Внимание всем!», посредством включения электросирен и автоматического перехвата каналов теле и радиовещания", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что практическое учение пройдет на территории школы-гимназии № 27 в Ауэзовском районе (5 мкр. д. 8 "Б"). В процессе тренировки будет осуществлен показ практических действий спасательных подразделений и проведение обучающих тренингов. Во всех торговых центрах и других объектах города с массовым пребыванием людей сотрудники ДЧС совместно с волонтерами Общества Красного полумесяца РК проведут разъяснительную работу по действиям при землетрясении и других ЧС. В ходе сейсмотренировки будут развернуты пункты приема условного пострадавшего населения.

Общегородские тренировки проводятся ежегодно в соответствии с Законом РК «О гражданской защите». Необходимо отметить, что по долгосрочному прогнозу Института сейсмологии МОН РК на территории города землетрясения выше 7 баллов не ожидаются.

Департамент информирует, что в течении октября будут проведены выборочные внезапные тренировки на объектах города (учебные учреждения, ТРЦ и др.).

Мероприятия направлены на определение степени готовности персонала объектов и повышения уровня культуры безопасности при возникновении возможных пожаров и иных ЧС.

В этой связи, просим жителей и гостей города Алматы отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие.

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