Нурмагомедов-старший пообещал применить жесткие санкции к сыну за устроенную драку

Самое страшное наказание за устроенную массовую драку после победы над Макгрегором Хабибу Нурмагомедову грозит не от властей США или UFC, а от собственного отца.

В интервью журналистам РЕН ТВ Абдулманап Нурмагомедов рассказал, как отнесся к поступку сына, который вырвался за пределы октагона и напал на одного из зрителей.

"Ты делаешь все, что хочешь в октагоне. За пределами — дети, женщины, посторонние люди. Моя команда всегда славилась дисциплиной, поэтому санкции к Хабибу будут более жесткими, чем UFC", — сказал Нургагомедов-старший, добавив, что несет ответственность за случившееся.

Уже установлены все главные действующие лица этого инцидента. Человек в зале, на которого бросился дагестанский боец - это Диллон Дэнис, спарринг-партнер Макгрегора по джиу-джитсу. Он по словам свидетелей, оскорбил Хабиба и вызвал на бой. Также появились новые кадры того, что в этот момент происходило в октагоне. Видно, как на ирландца нападает один из членов команды россиянина - Зубайра Тухугов. А после в драку вмешивается и двоюродный брат Хабиба, которому пришлось с папахой в руке отбиваться от ирландца

Во всем произошедшем на арене в Лас-Вегасе сейчас разбирается специальная атлетическая комиссия штата Невада. Уже ясно, что участников драки из команды россиянина либо лишат визы, либо исключат из UFC - бой Тухугова уже отменен. Макгрегор в соцсетях требует реванша и обещает триумфально вернуться, но на все его заявления пока никто не обращает внимание.

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