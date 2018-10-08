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Руководство МО РК проверило воинские части Алматинского, Капшагайского и Гвардейского гарнизонов

Осуществлен контроль сдачи итоговой проверки подразделениями воинских частей и соединений указанных гарнизонов и проверена подготовка миротворческой роты.

Фото : Пресс-служба МО РК8 октября 2018, 10:35

Комиссия под руководством первого заместителя Министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК генерал-лейтенанта Мурата Майкеева проверила готовность объектов воинских частей и соединений Алматинского, Капшагайского и Гвардейского гарнизонов к зимнему периоду передает zakon.kz.

В ходе рабочей поездки комиссия проверила состояние учебно-материальной базы воинских частей и соединений, качество перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации, условия хранения вооружения и военной техники, средств связи и противопожарную безопасность.

Кроме того, осуществлен контроль сдачи итоговой проверки подразделениями воинских частей и соединений указанных гарнизонов и проверена подготовка миротворческой роты.

По итогам поездки начальник Генерального штаба ВС РК командованию воинских частей и соединений определил конкретные направления по вопросам повышения боевой готовности войск.


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