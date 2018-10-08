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В бывшем Зыряновске будет восстановлен заброшенный аэропорт

Администрация района намерена реанимировать взлетную полосу, которая уже много лет не работает.

Фото : ru_travel - LiveJournal8 октября 2018, 10:54

В ближайшие годы в Алтайском (Зыряновском) районе намерены развивать туризм. Для этого строят трассу от областного центра, а в следующем году хотят приступить к восстановлению аэропорта, передает Устинка LIVE.

Взлетная полоса представляет собой заброшенный пустырь, однако в Советское время аэропорт (Алтая) Зыряновска пользовался большим спросом. Он находится в черте города, и здесь удалось сохранить все коммуникации.

"Здание аэропорта частный предприниматель когда-то выкупил за пять тысяч тенге, а сейчас просит за него 50 миллионов. Оно того не стоит", - рассказал аким Алтайского района Нуржан Токсеитов.

А вот взлетная полоса находится в коммунальной собственности, и, по словам главы района, администрация намерена вкладывать бюджетные средства в ее восстановление.

Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области 28 сентября были официально переименованы в Алтайский район и город Алтай.


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