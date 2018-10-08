Поступления в Нацфонд от нефтяных налогов превысили 2 триллиона тенге

Совокупные средства Фонда на конец сентября показали годовой рост на 6%.

Средства Национального фонда РК на конец сентября 2018 года составили 22,9 трлн тенге, что на 6,2% больше, чем годом ранее - 21,6 трлн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

При этом максимальный объем средств, находящийся на счетах Нацфонда, наблюдался в соответствующем периоде в 2016 году - 24,9 трлн тенге.

«В целом, за последние пять лет выстраивается положительный долгосрочный тренд на увеличение объема средств Нацфонда. Чего нельзя сказать о темпах роста, которые очень волатильны. К примеру, сентябрь 2017 закончился сокращением объемов и соответственно темпов роста до минус 13,4%. А за тот же период в 2016 темпы роста средств составили целых 58,1%», - отмечается в исследовании.



Как отмечается, за 9 месяцев текущего года поступления в Нацфонд выросли на 66,9% и составили 2,5 трлн тг, против 1,5 трлн тг для аналогичного периода годом ранее.

Поступления налогов от предприятий нефтяного сектора составили 2,1 трлн тг (годом ранее - 1,4 трлн тг). Инвестиционный доход за второй квартал составил 408,3 млрд тг (годом ранее - 125,5 млрд тг). За счет приватизации госимущества в Нацфонд поступило 10,6 млрд тг. За счет остальных статей было получено 11,7 млрд тг (годом ранее - 34,7 млрд тг).

"Несмотря на широкий спектр поступлений средств, главным и основополагающим является налог от предприятий нефтяного сектора, который составляет 99% всех вливаний в Фонд. Прямая сырьевая зависимость Нацфонда отражается в чувствительности поступлений средств к мировым ценам на нефть и валютным колебаниям", - говорится в исследовании.

В отличии от поступлений расходы и использование средств в Нацфонде сократили на 33,3% за аналогичный период. За январь-сентябрь сумма использованных средств составила 2,53 трлн тг (годом ранее - 3,8 трлн тг).

Из совокупной суммы использованных средств 2,51 трлн тг (99,4%) были направлены на гарантированные трансферты. Управление Фондом по итогам 9 месяцев обошлось в размере 16 млрд тг, против 5,3 млрд тг годом ранее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!