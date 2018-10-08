Экспорт растительного масла вырос в 2 раза

Маслоделы Восточного Казахстана обеспечивают почти 60% выпуска всего рафинированного масла по РК, 80% - нерафинированного.

В Казахстане по итогам 8 месяцев производство рафинированного подсолнечного масла заметно сократилось - сразу на 9,8% за год, до 72,8 тыс. тонн, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Производство нерафинированного масла, напротив, сильно выросло - сразу на 26,2%.

Как отмечается, основное производство подсолнечного масла сконцентрировано в Восточно-Казахстанской области- 57,8% от рафинированного, и сразу 79,4% - от нерафинированного.

Местные производители, по данным за январь-июль текущего года, обеспечили спрос сразу на три четверти.

Экспорт подсолнечного масла подскочил сразу вдвое, в то время как реализация на внутреннем рынке сократилась на 1,4% за год.

При этом цены на подсолнечное масло поднялись за месяц на 1,9%, за год - на 3%, до 412,4 тенге за литр.

Больше всего за масло приходится платить жителям Актау (458 тг за л, +1,6% за год), Астаны (457 тг, +4,1%) и Усть-Каменогорска (447 тг, +0,2%).

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