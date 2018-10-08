На большее нас не хватило - Матильда о разводе со Шнуровым

Экс-супруга Шнурова грустит, но не сожалеет.

Матильда не перестает отвечать на вопросы о разводе со своим супругом Сергеем Шнуровым. На днях красавица призналась, что оставит себе фамилию бывшего мужа, пишет "КП"

При этом звезда уточнила, что ей сложно дать однозначный ответ на вопрос "что случилось?". Теперь же бывшая супруга лидера "Ленинграда" призналась своим подписчикам, что грустит после расставания.

- Вы сожалеете что ваш брак распался? Что изменили, если был бы шанс?

- Если что-то можно было изменить, мы меняли в течение 11 лет. На большее нас не хватило. Я не сожалею, я грущу. Это была большая любовь.

При этом на вопрос подписчиков - о чем вы сожалеете, Матильда откровенно ответила: "Вообще ни о чем никогда не сожалею. Все, что случилось, должно было случиться".

Следом подписчики поинтересовались: "Вас тусовка не разлюбила после развода?". Но Матильда уклонилась от ответа.

- Не люблю слово "тусовка", - пояснила экс-супруга Шнурова.

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