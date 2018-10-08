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Курс доллара составил 371,57 тенге на торгах

Объем торгов – 38 900 тыс. долларов.

Фото : Zakon.kz8 октября 2018, 11:33

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) cоставил 371,57 тенге за доллар, объем торгов – 38 900 тыс. долларов.

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,5600 тенге за рубль, предложение – 5,5700 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,8463 тенге за юань, объем торгов – 3 500 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 371-373 тенге, евро - 427,3-430,3 тенге, рос.рубля - 5,56-5,63 тенге.

В торгах приняли участие 18 банков.


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