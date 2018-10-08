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Минздрав утвердил тарифы на медуслуги

Данные тарифы – это расходы государства на медицинские услуги, которые предоставляются гражданам бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Фото : egov.kz8 октября 2018, 11:53

Министр здравоохранения РК в сентябре подписал приказ «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования», передает Zakon.kz.

В приказе отражены тарифы на оказание медицинской помощи (доврачебной, квалифицированной, специализированной, медико-социальной) и высокотехнологичных медицинских услуг.

Как пояснили в министерстве, утвержденные тарифы – это стоимость медицинских услуг, возмещаемых государством из бюджета медицинским организациям за лечение одного пролеченного случая. Стоимость медуслуг варьируется в зависимости от уровня сложности оказанной пациентам медицинской помощи.

Данным приказом также введена оплата услуг по акушерско-гинекологическому и неонатологическому профилям с учетом расходов, которые несут медицинские организации при лечении сложных случаев.

Приказ затрагивает медицинские организации, оказывающие медицинские услуги стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП и в дальнейшем – при внедрении ОСМС, то есть те медицинские организации, в том числе частные, которые имеют договоры об оказании медицинских услуг с Фондом социального медицинского страхования.

«Необходимо отметить, что данные тарифы – это расходы государства на медицинские услуги, которые предоставляются гражданам бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», - подчеркнули в ведомстве.


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