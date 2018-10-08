Создавайте потрясающие впечатления о своем бренде с дисплеями LG Electronics

Дисплеи LG отличаются простотой монтажа и гибкостью установки, что позволяет реализовывать нестандартные решения.

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Дисплеи LG отличаются простотой монтажа и гибкостью установки, что позволяет реализовывать нестандартные решения. Поэтому крупнейшие моллы во всех уголках планеты применяют их для создания потрясающих визуальных решений. А на прошедшем недавно в Берлине мировом шоу инноваций IFA 2018 компания LG и вовсе представила целый каньон из дисплеев.

Простота настройки и эксплуатации дисплеев LG позволяет применять их как в крупных торгово-развлекательных центрах, так и использовать для решения задач малого бизнеса. Кроме того, дисплеи успешно применяются и в Международном аэропорту Инчхон в Корее. Информационные дисплеи позволяют максимально охватить аудиторию актуальными данными, при этом гарантируя четкое отображение текста.

Другим эффективным решением для привлечения внимания аудитории являются Ultra Stretch дисплеи с соотношением сторон 32:9 или 58:9. Для более масштабного эффекта воздействия можно сделать выбор в пользу видеостен.

Безрамочный дизайн создает эффект погружения и единого изображения на дисплеях LG, формирующих видеостену. Уличные дисплеи LG отличаются высокой яркостью 3000 кд/м2, даже прохожие в поляризационных очках смогут четко увидеть все на дисплее.

Для корпоративных клиентов LG создает инновационные интерактивные дисплеи, поверхность которых экрана реагирует на прикосновения, а ПО на платформе webOS позволяет работать эффективно в группе.

Также LG реализует широкий спектр решений для сферы гостеприимства, создавая отельные и коммерческие телевизоры, зеркальные дисплеи и другие продукты.

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