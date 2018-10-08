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На юге Казахстана в горах ожидается снег

На большей территории страны температура воздуха опустится ниже 0°С.

Фото : Телеканал 3608 октября 2018, 12:00

РГП "Казгидромет" опубликован прогноз на 9-11 октября 2018 года, передает Zakon.kz.

Как отмечают синоптики, медленно, но неуклонно, западные тропосферные потоки будут меняться на северо-западные и северные.

"В предстоящие трое суток под влиянием арктических фронтов, смещающихся с северных районов Европейской части России, дожди, временами переходящие в мокрый снег, и температура воздуха ниже 0°С ожидаются в большинстве областей республики. На юге и юго-востоке Казахстана уже похолодало, и здесь местами предполагаются дожди, но переход дождя в снег пока ожидается только в горах", - говорится в сообщении.


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