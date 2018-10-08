Более миллиона квартир и домов проверили участковые полицейские

Выявлено свыше 89 тыс. административных правонарушений.

С 5 сентября на территории страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Участок», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Главная цель ОПМ – повышение эффективности взаимодействия участковых инспекторов полиции с населением, проживающим на обслуживаемых административных участках.

В рамках мероприятия участковыми инспекторами проводятся поквартирные и подворные обходы, где выявляются нарушения миграционного законодательства, проверяются условия хранения гражданского оружия, а также подучетные лица органов внутренних дел.

Проверками также охвачены производственные объекты, организации и учреждения, расположенные на обслуживаемой участковым территории. Проверяются территории гаражных и дачных обществ, заброшенных зданий и строек, теплотрассы, колодцы и т.п.

С начала ОПМ «Участок» обходом охвачено более 1 млн. жилых помещений и дачных домов. Выявлено свыше 89 тыс. административных правонарушений, в том числе более 8 тыс. фактов проживания без регистрации, свыше 9,7 тыс. нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами. Около трехсот иностранцев по решению суда выдворены из страны.

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