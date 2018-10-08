Товарооборот между РК и Монголией достиг 28,8 млн долларов за 5 месяцев

Монгольские компании заинтересованы в импорте сельскохозяйственной продукции, кондитерских изделий и строительных материалов из Казахстана.

Казахстан является одним из главных поставщиков табачной продукции и семян рапса в Монголию, поставив только за 2017 год в эту страну товара на сумму более 25 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Внешнеторговой палаты Казахстана, передает Zakon.kz.

«Теперь же монгольские компании заинтересованы в импорте сельскохозяйственной продукции, кондитерских изделий и строительных материалов из Казахстана. Об этом стороны договорились в ходе состоявшейся 4 октября торгово-экономической миссии в Улан-Баторе. Организаторами миссии выступили Министерство по инвестициям и развитию РК, Посольство Казахстана в Монголии, НПП «Атамекен», Внешнеторговая палата Казахстана и Национальная торгово-промышленная палата Монголии», - говорится в сообщении.

Как отмечается, казахстанская делегация состояла в основном из представителей пищевой промышленности, в частности производителей кондитерских изделий и масложировой продукции, а также строительной индустрии. С монгольской стороны приняли участие более 40 компаний.

Заместитель председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Нуралы Букейханов отметил, что экономическое сотрудничество между нашими странами приобретает более тесные связи.

«Монголия, являясь страной с развивающейся экономикой, имеет большие перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктуры, энергетики, а также образования и культуры. Торговые связи между нашими странами становятся все крепче. Предпринимательское сообщество укрепляет уже существующие, а также налаживает новые контакты в различных отраслях», - сказал Н. Букейханов.

Товарооборот между нашими странами за 2017 год составил 74,8 млн долларов США, из них 72,5 млн долларов – экспорт Казахстана в Монголию. За пять месяцев этого года товарооборот достиг 28,8 млн долларов США, в том числе экспорт 28 млн долларов. Помимо сигарет и семян рапса Казахстан поставляет в Монголию мучные изделия, гигиенические и моющие средства.

«Внешнеторговая палата Казахстана для развития сотрудничества между предпринимательским сообществом двух стран организовывает такие мероприятия, предоставляя площадку для переговоров. Также мы можем оказать содействие монгольским бизнесменам по поиску надежных и добросовестных партнеров во всех отраслях на территории Казахстана», - обратился Н. Букейханов к хозяевам встречи.

Во время встречи бизнес-сообщества двух стран обсудили перспективные вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере инвестиций, логистики и торговли.

Компании «Баян Сулу» и «Eurasian Foods Corporation» заключили дистрибьюторские соглашения на поставку кондитерских изделий и масложировой продукции на территорию Монголии.

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