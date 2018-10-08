У Хабиба могут возникнуть проблемы с визой - президент UFC

Также все может обернуться большими штрафами.

Президент UFC Дана Уайт отметил, что из-за случившегося после боя Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова и у последнего могут возникнуть проблемы с визой, передает Zakon.kz.

Дана Уайт рассказал, что драка началась из-за того, что один из ребят Конора говорил разные оскорбления в сторону Хабиба, и тот выпрыгнул из октагона, чтобы подраться с ним. После этого один из ребят Хабиба заскочил в октагон и напал на Конора.

"На данный момент чеки обоих бойцов находятся у комиссии, и они будут решать этот вопрос. Все происходившее в октагоне сняли на видео и отправили в атлетическую комиссию, потому что это большая проблема. Теперь дела Хабиба под вопросом. Теперь у него и у его ребят могут возникнуть проблемы с визой. Большие штрафы, поэтому задерживают их деньги", - прокомментировал Уайт.

По его словам, из угла Конора кричал его товарищ по команде.

"То, что Хабиб повелся - это было глупо. Он одержал большую победу, великолепную победу, мы могли надеть на него пояс, и люди бы зауважали его за то, какой хороший бой он провел. На самом деле я не стал надевать на него в октагоне пояс, потому что знал, что могут начаться беспорядки. Люди могли начать кидать в октагон все подряд. И мы его просто вывели... ...Нам вообще повезло, что мы смогли его оттуда вывести", - сказал президент UFC.

По факту случившегося, со стороны атлетической комиссии Невады будет расследование. Будут наложены большие штрафы.

Троих парней из команды Хабиба арестовали. Что касается Конора, то, со слов президента UFC, тому все равно на случившееся, он разочарован поражением.

"Нужно посмотреть на все, что произошло с трезвой головой. Такого дерьма не происходило еще никогда. Вы сами видели, парни запрыгнули в октагон и напали на Конора после того, как он провел 4 тяжелых раунда. Это очень плохо", - резюмировал Дана Уайт.

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