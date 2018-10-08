Больше половины отказов от вакцин в Казахстане происходит по религиозным убеждениям
С каждым из отказавшихся от вакцинации, Минздрав проводит индивидуальную работу.
Фото : Слобода8 октября 2018, 12:42
Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил о том, что свыше 60 процентов среди тех, кто отказывается прививаться, идут на это по религиозным убеждениям, передает sputniknews.kz.
"Основная причина отказа от вакцины — религиозные убеждения. По нашим данным, более 60 процентов людей идут на это именно из-за своих убеждений. Мы с ними проводим индивидуальную работу, так как эти лица, как правило, газет не читают, телевизор не смотрят, гаджетов не имеют", — сообщил главный санврач республики.
С каждым из отказавшихся от вакцинации Минздрав проводит индивидуальную работу. При этом Бекшин отметил, что в 2018 году не происходит роста отказников от вакцинирования.
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