Как заполнять декларацию по подоходному и соцналогу физлицам

Декларации необходимо предоставлять с 3 квартала 2018 года.

В связи с изменениями в законе «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» физические лица, получившие доходы по договорам гражданско-правового характера, должны самостоятельно представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу. Об этом сообщило Управление государственных доходов по Бостандыкскому району Алматы, передает Zakon.kz.

Как отмечается, декларацию необходимо предоставлять по форме ФНО 200.00 с отражением сведений по исчисленным (начисленным) суммам обязательных пенсионных взносов ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

«Обращаем внимание, что при заполнении ФНО 200.00 указанные налогоплательщики не ставят отметку в строке 6 «Категория налогоплательщиков» и заполняют строки: 200.00.004 «Сумма обязательных пенсионных взносов, подлежащих перечислению в свою пользу»; 200.01.009 «Заявляемый доход в свою пользу»», - говорится в сообщении.

При этом данная форма будет отправлена на сервер без учета результатов форматно-логического контроля и сообщений в Протоколе ошибок.

Физического лица, получившие доходы по договорам гражданско-правового характера, должны самостоятельно представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу ФНО 200.00 с 3 квартала 2018 года, напомнили в ведомстве.

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