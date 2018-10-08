Мама Томирис Байсафы сравнила поведение Нурмагомедова и знакомого дочери

Я верю, ОН - все расставит по местам - Жанна Ахметова.

Мама погибшей студентки Томирис Байсафы прокомментировала прошедший бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, сопоставив действия спортсмена и знакомого своей дочери, передает Zakon.kz.

"Воскресенье прошло в ожидание боя, потом в его обсуждении. Победил знаем кто. Как девочка знать его не знаю. Была за МакГрегора. Поведение после поединка победителя, так сильно характеризует их.....Победитель теперь конечно говорит, что МакГрегор, сказал то, сказал это... Ты взрослый мужчина. Тебя показывают на весь мир и ты уже чемпион", - написала Жанна Ахметова в Instagram.

Она отметила, что Хабиб Нурмагомедов повел себя не должным образом.

"Если дагестанец не может вести себя как воспитанный человек в этой простой ситуации на глазах всей вселенной, то я представляю как ты Меджидов, ведёшь себя один на один. И одному богу известно (пока что), что ты сделал в той аудитории, после чего нет в живых моего ребенка. Как ты возможно отреагировал на слова моей девочки о расставании, злость захлестнула тебя???? Я ненавижу тебя всем сердцем. Я знаю ты читаешь меня, и бой смотрел, переживал и болел за ..., но я верю, ОН - все расставит по местам", - продолжила она.

Женщина также рассказала о младшей сестре Томирис.

"И твоя жизнь однажды рухнет и потонет в слезах, как моя, как жизнь моей семьи, как слезы Томирис младшей сестренки, которой как воздуха не хватает Томпи, и которая живёт сейчас как слепой котенок... Она не планировала быть единственной, она младшая, а ты, лишил ее этого", - заключила мама погибшей студентки.

13 апреля в МГИМО студентка 4 курса факультета МЭО Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа учебного корпуса. 3 мая девушка скончалась в больнице. По основной версии, девушку вытолкнул из окна уроженец Дагестана. Полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии.

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