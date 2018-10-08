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В Жамбылской области обсудили Послание Главы государства

В ходе прений выступили представители каждой отрасли, с большим интересом восприняли Послание и поделились своими мнениями.

Фото : Пресс-служба акима Жамбылской области8 октября 2018, 13:45

Сегодня прошло совещание актива Жамбылской области по реализации послания президента «Рост благосостояния Казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» от 5 октября 2018 года. В центральном концертном зале «Баласагун» аким области Аскар Мырзахметов выступил с докладом и сообщил о планируемых работах, выполняемых на территории региона в рамках послания передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Аскар Исабекович отметил важность Послания направленный на рост благосостояния казахстанцев и остановился на шести основных пунктах: повышение роста доходов населения, повышение качества жизни, создание комфортной среды проживания, госаппарат, ориентированный на потребности граждан, эффективная внешняя политика и сопричастность каждого казахстанца процессам преобразований в стране.

Глава региона призвал всех жамбылцев выполнят требования и задачи Послания Президента, подчеркнул, что задача каждого казахстанца внести существенный вклад в развитие страны.

В свою очередь, в ходе прений выступили представители каждой отрасли, с большим интересом восприняли Послание и поделились своими мнениями.


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