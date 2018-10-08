Утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке РК
Цена определена на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года.
Фото : Zakon.kz8 октября 2018, 14:09
Приказом министра энергетики Республики Казахстан от 14 сентября 2018 года утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок, передает Zakon.kz.
Как отмечается, предельная цена на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года утверждена в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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