Утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке РК

Цена определена на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года.

Фото : Zakon.kz

Приказом министра энергетики Республики Казахстан от 14 сентября 2018 года утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок, передает Zakon.kz. Как отмечается, предельная цена на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года утверждена в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость. Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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