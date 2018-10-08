В Костанае на пешеходном переходе автоледи сбила пенсионерку

Водитель доставил пострадавшую в больницу.

В начале октября на пешеходном переходе произошел наезд на пожилую женщину, передает "Костанайские новости".

О происшествии изданию сообщили очевидцы. Они предоставили записи с камер видеонаблюдения и скриншоты.

"6 октября, в 14.31 на пульт «102» Центра оперативного управления УВД города Костаная поступило сообщение. На улице Рабочей водитель автомашины марки «Киа Рио» совершил наезд на пешеходном переходе на 71-летнюю женщину. За рулем автомашины находилась 47-летняя женщина, которая самостоятельно доставила потерпевшую в больницу. По данному факту назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - прокомментировали в пресс-службе ДВД Костанайской области.

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