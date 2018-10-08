За что Хабиб Нурмагомедов может быть благодарен Конору Макгрегору

Бой дагестанца Хабиба и ирландца Конора стал прекрасной иллюстрацией разницы тектонических, цивилизационных слоев человечества.

Российский боец Нурмагомедов выпрыгнул в толпу зрителей после победы над ирландским бойцом Макгрегором и затеял драку с командой противника. Но на деле дагестанскому чемпиону есть за что благодарить своего противника, считает колумнист Sputnik Казахстан Сергей Ким

"О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень Суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?".

Строки Редьярда Киплинга актуальны даже в век глобализации, когда размываются культурные границы, а пепел традиционных устоев развевается по ветру на уменьшившейся до считанных часов перелета планете.

Бой дагестанца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора стал прекрасной иллюстрацией разницы тектонических, цивилизационных слоев человечества.

"За базар ответишь"

Слово "трэш-ток" любителям профессиональных единоборств, конечно же, знакомо. Так называется весь массив ругательств, оскорблений и словесных провокаций, которыми одаривают друг друга соперники – боксеры ли, микс-файтеры ли – до начала боя. Причем начинается это словесное давление как до официальных договоренностей о поединке, так и — часто с удвоенной силой — после.

Настоящих целей у трэш-тока несколько. Но вот главные: во-первых, это попытка вывести соперника из состояния эмоционального равновесия. Ошибочно полагать, что бойцы выходят в ринг либо в октагон, ведомые взрывом бойцовских гормонов – там зачастую разыгрывается настоящая шахматная партия, и желательно держать голову в относительном холоде. Кроме того, поддавшись эмоциям на длительное время, можно "перегореть" и потерять мотивацию, да и физическим кондициям чрезмерное возбуждение может пойти во вред. Так вот — мастера трэш-тока пытаются сделать так, чтобы оппонент к моменту боя "поплыл" и потерял контроль над собой.

Есть и другая причина поливания противников грязью. И, сдается мне, она гораздо более значима в современном мире профессиональных единоборств. И профессиональный бокс, и ММА – это шоу-бизнес.

Как показывает практика, зрелища, а в частности, такие, что не взывают к высокой духовности зрителя, стоят на самых простых опорах: первобытной жажде расправы сильного над слабым, преклонении перед лучшим, и, наконец, принципиальности вражды соперников. Вспомним великое противостояние боксеров Артуро Гатти и Микки Уорда – три их боя набирали зрительский интерес по нарастающей и в итоге вошли в историю. И не так важно, кто победил в этой трилогии, в памяти остаются два танкера, прущих друг на друга на полном ходу, и восхищение мужеством обоих спортсменов.

Гатти и Уорд дружили – они были врагами в ринге и друзьями за его пределами.

По законам шоу-бизнеса такое благородство встречается все реже. И дело в насущном — в деньгах. Бойцы, дельцы из этой сферы, прочие профессионалы, встроенные в систему, зарабатывают на платных трансляциях и продажах билетов, продажах прав на трансляции, продажах эфирного времени во время боев. Бои – это бизнес на продажах. Поэтому перед получением доходов огромные деньги тратятся на раскрутку события.

И здесь трэш-ток незаменим. Одна из тех причин, почему Конор Макгрегор самый коммерчески успешный боец ММА – не его коронная левая, а его длинный язык. Оскорбления – это маркетинговый инструмент ушлого ирландца, а то, что он думает о деньгах и еще раз о них – не может вызывать сомнений.

Из последнего – вспомните, что было до и после боя с непобедимым боксером Флойдом Мейвезером? Обоюдные оскорбления в Twitter и интервью начались еще тогда, когда даже именитые эксперты не стали бы делать прогнозов о самой возможности боя. Тогда казалось, что идея выхода микс-файтера в боксерский ринг провальна: в мире, где чемпионы даже одного вида спорта умудряются годами бегать друг от друга, договориться промоутерам не удастся – тем более, в профессиональном боксе зарабатывают в десятки раз больше, чем в ММА, а договориться о деньгах, раз уж речь о них, непросто и без этих вводных. Но трэш-ток сделал свое дело: когда сами обсуждения возможного боя начали становиться событием, а накал эмоций достиг высшей точки, умелые дельцы приняли решение, будто того и ждали – в итоге и Мей, и Мак получили свой профит, а горланящий до того Макгрегор на пресс-конференции сразу после боя вдруг обронил, что для него выйти против лучшего боксера планеты – большая честь. А еще ирландец на той же пресс-конференции попивал своей фирменный виски и рекламировал его на весь мир. "Как же он хорош", — будто ненароком говорил талантливый бизнесмен в микрофон.

Но вывод, который мы можем сделать после этого: трэш-ток в истории "Мей — Мак" еще и "прощупал" рынок на лояльность к продукту. Ничего личного – только бизнес.

Однако вчера весь мир увидел – что-то пошло не так, когда дагестанский боец бросил капу в сторону представителей Макгрегора, а потом затеял драку.

Другие ценности

Вообще-то я не упомянул другое свойство трэш-тока, обусловленное местом его происхождения. Можно, конечно, ставить это место под сомнение с помощью утверждений историков о том, что во время древних битв, до самой стычки воины могли ритуально ругаться прямо на поле боя. Но родина трэш-тока – это англо-саксонский капиталистический мир, и это многое объясняет. Западные ценности вошли в нашу жизнь с Биг Маком, джинсами и многожанровой эстрадной музыкой. Но далеко-далеко не все. И Нурмагомедов это продемонстрировал.

И если коноровская болтовня, почти не имеющая границ – это рекламирование себя и боя с целью заработка, явилось ли для кого-то новостью, что приехавший в США Хабиб Нурмагомедов не собирается подчинять свои жизненные принципы необходимости зарабатывания на жизнь? Конечно, нет.

Макгрегор усугубил назревающий тогда конфликт парой выходок, вроде нападения на автобус с будущим соперником, и по законам гор стал врагом, настоящим, а не маркетинговым, сам того не подозревая. Но с учетом вышеизложенного дагестанскому бойцу есть за что сказать "спасибо" ирландцу.

Спасибо, Конор

Да, Нурмагомедову есть за что ненавидеть любителя стильных пиджаков из Ирландии. Но за что он может его поблагодарить?

Это совершенно очевидно. Как бы то ни было, Конор Макгрегор, говоря отвратительные слова в адрес Нурмагомедова, повышал коммерческий статус боя. При этом, трудно не осознать – он повышал стоимость происходящего в октагоне с неизвестным для себя исходом. В случае проигрыша вся эта работа досталась победителю. В итоге Макгрегор работал для Нурмагомедова.

Кроме того, мастерски раскрученное противостояние – это почти гарантия второго или третьего боя, не самого коммерчески выгодного в биографии Макгрегора, заработавшим с тем же Мейвезером в разы больше, но самого материально выгодного для Нурмагомедова. По сути, Макгрегор, изрыгая грубости, работает на благосостояние противника.

Благодарить наглого производителя виски можно и за то, что Макгрегор, сделав противостояние с Нурмагомедовым по-настоящему принципиальным, окончательно вовлекает последнего в орбиту своей популярности. Неслучайно ирландец считается любимчиком президента UFC Даны Уайта, теперь Нурмагомедов может запомниться в организации не только одной лишь победой над знаменитым противником (а ирландца уже побеждали), но и стать фигурой, образ которой можно использовать в рыночных целях с большой выгодой.

Наконец, именно с помощью Конора Макгрегора у Нурмагомедова появляется шанс стать настоящей звездой UFC – о бое еще долго будут говорить. Печально, что не только о бое, но и о выходке после него.

Формально Хабиб Нурмагомедов мог бы поблагодарить противника еще и за то, что тот не стал писать заявления в полицию из-за произошедшей драки (ирландцу немного досталось от команды россиянина). Но здесь, сдается мне, разговор снова о деньгах. Мне кажется, и Дане Уайту, и Конору Макгрегору скандал с выпрыгиваниями в толпу только на руку. Скандал – это внимание, внимание — это деньги. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут.

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