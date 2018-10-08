Аэропорт Алматы изменил правила въезда для автомобилей

Фиксирование времени заезда и выезда для каждого автомобиля будет индивидуальное.

С 10 октября 2018 года правом бесплатного 15-минутного пребывания на территории Международного аэропорта Алматы можно будет воспользоваться не более трех раз за сутки. Об этом сообщила пресс-служуба аэропорта, передает Zakon.kz.

«Фиксирование времени заезда и выезда для каждого автомобиля будет индивидуальное. Каждый последующий въезд нужно будет оплатить по тарифу в зависимости от продолжительности пребывания. Отметим, что вопрос увеличения тарифов на стоянку не стоит», - говорится в сообщении.

Как поясняется, такое решение продиктовано жалобами на водителей-частников, когда многие, прилетая в Алматы, сталкивались с их навязчивостью.

Как отметили в пресс-службе, некоторые такие «частники», пользуясь 15 бесплатными минутами, заезжают в аэропорт в поисках клиентов до 40 раз за сутки.

«Международный аэропорт Алматы – действительно воздушные ворота, причем, не только в город, но и в нашу республику. И у тех, кто приехал в Казахстан впервые, первое впечатление о стране складывается именно здесь. А его, как известно, дважды произвести нельзя. Потому в рамках реализации программы «100 шагов по развитию туризма» и формирования имиджа Алматы как туристического хаба для обеспечения порядка на выходе из терминала и комфорта прибывших пассажиров и вводится данное ограничение», - отметили в пресс-службе аэропорта.

Также в пресс-службе напомнили, что рейсы периодически задерживаются и поэтому стоит заранее уточнить время прибытия самолета на сайте alaport.com или в справочной службе по телефону 270-33-33.

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