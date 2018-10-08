Поддержка казахстанского МСБ поможет импортозамещению

Сегодня отечественный МСБ ориентирован в основном на внутренний рынок - поставку товаров и услуг национальным компаниям, которые, в свою очередь, стали задумываться о содействии бизнесменам.

Стать конкурентоспособными на мировом рынке и заменить импортные аналоги казахстанские товаропроизводители смогут в ближайшее время, если будет оказана должная поддержка со стороны государственного и квазигосударственного сектора. Одним из инструментов поддержки станет заключенный меморандум между АО «Самрук-Казына» и НПП «Атамекен».

По словам аудитора Ассоциации предпринимателей РК Ольги Каплун, отечественные бизнесмены могут дать фору зарубежным товарам и услугам в пищевой, легкой промышленности и сельском хозяйстве при условии оказания помощи предприятиям.

«Кроме этого мы можем заменить импортные аналоги товарами народного потребления, производимыми у нас в Казахстане, а также в сфере строительства. У нас были хорошие наработки и опыт в этих сферах, если будет поддержка, конечно», - подчеркнула Ольга Каплун.

С ней солидарен политолог Данияр Ашимбаев. По его словам, вопрос стоит в качестве поставляемых товаров, как следствия недостаточного государственного контроля и поддержки.

«У нас есть предприятия, такие как Алматинский вентиляторный завод, Степногорский завод подшипников, Кентауский трансформаторный завод и ряд других производств, которые имеют потенциал.. Производства конечной продукции и вторсырья остро нуждаются в низкой процентной ставке кредитования», - говорит Данияр Ашимбаев.

Сегодня отечественный МСБ ориентирован в основном на внутренний рынок - поставку товаров и услуг национальным компаниям, которые, в свою очередь, стали задумываться о содействии бизнесменам. Соглашение между «Самрук-Казына » и НПП по развитию и поддержке предпринимателей тому подтверждение.

Напомним, в июне этого года АО «Самрук-Казына » и НПП «Атамекен» подписали Соглашение о взаимодействии. Оно предусматривает разработку долгосрочной программы импортозамещения, которая позволит сократить долю чистого импорта в стране.

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