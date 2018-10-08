Нигматулин встретился со спикером Национального Собрания Турции

Перспективными сферами двустороннего сотрудничества могли бы стать транспорт и логистика, туризм, сельское хозяйство.

Активизировать межпарламентское сотрудничество договорились председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и спикер Великого Национального Собрания Турции Бинали Йылдырым в ходе встречи в Анталье на полях Третьего совещании спикеров парламентов стран Евразии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как подчеркнули собеседники, благодаря совместной эффективной работе, основанной на взаимопонимании лидеров двух стран Нурсултана Назарбаева и Реджепа Тайипа Эрдогана, Казахстан и Турция достигли высоких результатов в укреплении многопланового сотрудничества. Налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, эффективно развивается взаимодействие во всех сферах сотрудничества. По словам Спикера Мажилиса, мощный импульс казахско-турецким отношениям придали официальный визит президента Турции в Казахстан в сентябре 2017 года и официальный визит Президента Казахстана в Турцию в сентябре этого года.

В свете основных направлений, обозначенных Президентом нашей страны Нурсултаном Назарбаевым в своем Послании народу Казахстана 5 октября, по мнению председателя Мажилиса, перспективными сферами двустороннего сотрудничества могли бы стать транспорт и логистика, туризм, сельское хозяйство.

Нурлан Нигматулин и Бинали Йылдырым выразили уверенность, что активизация взаимодействия казахстанских и турецких парламентариев, будет способствовать всестороннему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Астаной и Анкарой.

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