Присвоившего 200 тысяч тенге разбойника задержали в Карагандинской области

Идет розыск соучастника.

Задержан преступник, завладевший суммой более 200 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

"Сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области задержан один из подозреваемых в совершении разбойного нападения на жителя Караганды с завладением денег в сумме более 200 тысяч тенге", - рассказал в ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

Принимаются меры к задержанию соучастника преступления.

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