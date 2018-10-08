Присвоившего 200 тысяч тенге разбойника задержали в Карагандинской области
Идет розыск соучастника.
Фото : Ак Жайык8 октября 2018, 16:27
Задержан преступник, завладевший суммой более 200 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.
"Сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области задержан один из подозреваемых в совершении разбойного нападения на жителя Караганды с завладением денег в сумме более 200 тысяч тенге", - рассказал в ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев.
Принимаются меры к задержанию соучастника преступления.
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